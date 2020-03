Brennero: Trentino, preoccupati per nostri autotrasportatori

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - "Abbiamo fatto notare la nostra preoccupazione per quanto sta accadendo al Brennero e le giuste preoccupazioni del nostro mondo degli autotrasportatori e abbiamo investito il governo di questa tematica perché non vogliamo che a fare le spesse di questa situazione siano le nostre categorie produttive, alle quali rimanere in colonna per tutto questo tempo comporta costi e rischi. Da parte del ministro c'è stata la consapevolezza di prendere in capo la problematica. Noi crediamo che serva una soluzione altrimenti si rischia che anche queste categorie lavorative entrino in crisi".

Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, parlando della riunione di questo pomeriggio con tutti i governatori ed i ministri Boccia, Costa e De Micheli, in cui - ha detto Fugatti - si è discusso anche dei controlli al Brennero per i mezzi diretti in Austria. (ANSA).