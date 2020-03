Coronavirus: rinviate elezioni comunali Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Rinviate a data da destinarsi le elezioni comunali in Trentino Alto Adige previste per il 3 maggio. Lo ha deciso questa mattina la Giunta regionale a seguito delle disposizioni del governo sul Coronavirus.

Il decreto di rinvio sarà firmato entro oggi dal presidente della Regione, Arno Kompatscher. Oltre a disporre la sospensione delle elezioni comunali programmate per il 3 maggio, con eventuale turno di ballottaggio per il 17 maggio, il decreto prevede che la nuova data delle elezioni sarà fissata con un successivo decreto.