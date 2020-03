Trento studia dpcm,videoconferenza Conte

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - Anche in Trentino task force in riunione allargata da stamani per analizzare il dpcm firmato stamani dal presidente del Consiglio dei ministri sulle misure urgenti per contrastare la diffusione del Coronavirus. Nel pomeriggio il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, parteciperà in videoconferenza alla riunione di coordinamento fra regioni e Palazzo Chigi.