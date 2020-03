Rinviata presentazione centrodestra Bz

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - La Lega di Bolzano comunica il rinvio della conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco del centrodestra, prevista per questo pomeriggio.

"Alla luce di tali imprevedibili sviluppi, dando la dovuta attenzione all'emergenza che stiamo fronteggiando, nella convinzione che le elezioni comunali, e la relativa campagna elettorale, debbano svolgersi nelle più idonee condizioni, considerando l'inevitabile assembramento di persone durante i comizi ed incontri pubblici, si ritiene responsabilmente di posticipare la conferenza stampa di presentazione del sindaco - e il contestuale inizio della campagna elettorale - successivamente alle decisioni della Giunta Regionale in materia di elezioni amministrative di mercoledì prossimo", informa il partito in una nota.