Coronavirus: altri 2 casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunica che presso l'Ospedale di Bolzano due ulteriori pazienti, già ricoverati nel reparto malattie infettive, sono stati trovati positivi al primo test sul Coronavirus. Le prove di laboratorio di entrambi i pazienti sono state inviate a Roma all'Istituto "Spallanzani", dove sarà eseguito il test di controllo. In tal modo, quindi, aumenta a 4 il numero dei possibili casi di persone affette da Coronavirus in Alto Adige.

Un'altra persona, che lavora in provincia di Bolzano, secondo informazioni del Servizio d'igiene, è stata sottoposta al test in un ospedale dell'alta Italia ed è stata trovata positiva al virus.

L'Istituto superiore di sanità non ha ancora fatto pervenire gli esiti del test di controllo eseguito sulla persona che è ricoverata presso l'Ospedale di Bolzano da mercoledì sera.

Con l'aumento dei casi crescono anche le richieste delle cittadine e dei cittadini di poter eseguire in via preventiva il tampone. Secondo le prescrizioni del Ministero della sanità, però, il tampone è previsto esclusivamente per le persone che presentano sintomi e nell'eventualità di un possibile stretto contatto con una persona infetta. Il tampone delle vie respiratorie viene eseguito di norma presso il reparto malattie infettive. La procedura di analisi viene quindi espletata presso il laboratorio di microbiologia e virologia. Gli esiti dell'analisi sono pronti entro circa sei ore. (ANSA).