Mondiali invernali per trapiantati, raffica di medaglie

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Tredici le medaglie conquistate dai quattro atleti dell'associazione sportiva Transplant Sport Club Alto Adige, componenti della Nazionale italiana, ai recenti Mondiali invernali per trapiantati svoltosi a Banff, in Canada.

Marco Panizza, insegnante all'Enaip di Ossana, ha conquistato due ori nello sci di fondo e due argenti nel biathlon e nella corsa con le ciaspole. Erminio Rigos, barista a Fondo, ha ottenuto due ori in slalom gigante e slalom parallelo e due bronzi nello speciale e nel supergigante. Il pusterese Eugen Vikoler si è imposto nella corsa con le ciaspole e nel biathlon.

Altri tre argenti sono stati conquistati nello sci di fondo e nel parallelo con lo snowboard. L'atleta della val Passiria Günther Folie, pur non riuscendo a conquistare alcuna medaglia, ha espresso impegno e passione. "Nella vita, come nello sport, non è importante il risultato finale, bensì il percorso di avvicinamento al traguardo; non è la meta che dà soddisfazione, bensì la strada percorsa insieme", afferma Panizza.