Coronavirus: 5 nuovi casi, tedeschi in vacanza in Alto Adige

(ANSA) - BERLINO, 04 MAR - In Germania si registrano sei nuovi casi di coronavirus, che riguardano 5 persone rientrate dall'Alto Adige e una dalla Lombardia, a quanto riferiscono i media tedeschi. Due uomini dei dintorni di Friburgo, in Baden-Wuerttemberg, sono risultati positivi al test del coronavirus dopo un soggiorno nelle località sciistica altoatesina di Obereggen e di Wolkenstein/Selva di Val Gardena.

Lo rende noto l'emittente Swr. Anche a Ulm, sempre in Baden-Wuerttemberg, tre persone di quattro nuclei familiari diversi sono risultate infettate dal virus dopo una vacanza in Alto Adige, durante la settimana di carnevale, ma non si rende noto la località. Si tratta di due uomini e un ragazzo di dodici anni. Un altro paziente risultato positivo al test del lago di Costanza è tornato malato da Bormio, in Lombardia.