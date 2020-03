Coronavirus: Trento, attivato 'chatbot' per informazioni

(ANSA) - TRENTO, 3 MAR - Attivato dall'Azienda sanitaria trentina un chatbot per i cittadini che si trovano in provincia di Trento capace di valutare eventuali sintomi da Coronavirus e aiutarli a capire come comportarsi.

Il software, attivo sul sito web dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (www.apss.tn.it), è stato sviluppato da paginemediche.it sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti di Apss. Alla base ci sono le linee guida del ministero della Salute.

Alla base della valutazione per individuare i casi meritevoli di approfondimento da parte degli operatori di Apss ci sono due criteri: quello clinico (presenza di sintomi respiratori) e quello epidemiologico (il contatto stretto con casi di Coronavirus o la permanenza nelle zone rosse dove si è sviluppato un focolaio). Sulla base di queste opzioni il chatbot analizza quindi le informazioni fornite dal cittadino (in maniera completamente anonima) e secondo algoritmi validati propone il comportamento più utile da adottare.