Situazione tranquilla in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Resta tranquilla la situazione per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus Covid-19 in Alto Adige. Nel corso di una riunione che si è tenuta nella sede della Protezione civile i resposabili della Protezione civile e dell'Azienda sanitaria hanno fatto il punto per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus Covid-19.

Sette giorni fa il presidente della Provincia Arno Kompatscher firmò l'ordinanza che puntava a limitare il rischio sanitario di diffusione del cosiddetto Coronavirus Covid-19 prevedendo la chiusura delle strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia, nonché della Libera Università di Bolzano, del Conservatorio e della Scuola Claudiana. Come annunciato domani tutte le strutture, dopo la chiusura per la settimana di Carnevale, potranno riprendere la normale attività didattica.