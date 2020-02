Trattore si ribalta a Faver, un morto

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - Una persona è morta in seguito al ribaltamento del rimorchio di un trattore. L'incidete è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi di Faver, in val di Cembra.

Veno l'intervento dei soccorritori e dell'elicottero del '118': l'uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.