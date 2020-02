Coronavirus, negativi i 4 casi sospetti

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - Esito negativo anche per il secondo test svolto sui quattro casi sospetti di infezione da Covid-19 in Alto Adige. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale. Tutti e quattro i pazienti si trovano in buone condizioni di salute e non presentano sintomi influenzali.

In provincia di Bolzano, dunque, rimane un unico caso accertato di Coronavirus, quello del 31enne di Terlano che avrebbe contratto il virus durante una visita ad una zia, anche lei contagiata, che vive a Castiglione d'Adda.

La situazione resta stabile, riferiscono dal Centro situazioni della Protezione civile, e non si segnalano nuovi casi sospetti.

Tutti negativi, infine, anche i cento test eseguiti in Tirolo, in Austria, dove, gli unici contagiati restano i due 24enni, una ragazza italiana e il suo ragazzo, entrambi lombardi.