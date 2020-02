Ue: Hahn, più fondi per l'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - "Immagino che per l'Alto Adige in futuro vi possano essere più fondi a disposizione", lo ha detto il commissario Ue austriaco Johannes Hahn, in riferimento ai fondi strutturali. Hahn ha incontrato nel pomeriggio il governatore Arno Kompatscher con il quale ha parlato di fondi Ue, ma anche dei transiti sull'asse del Brennero. "La commissione europea ha interesse che si possa giungere ad una soluzione sostenibile e condivisa", ha detto Hahn che ha aggiunto, "del resto abbiamo investito 4 miliardi di euro in un progetto per il transito fra il nord e sud dell'Europa".

Il commissario austriaco, in vacanza in Alto Adige, ha poi affrontato con Kompatscher il tema della produzione di idrogeno e dell'andamento del progetto europeo che prevede un corridoio di distribuzione di idrogeno lungo l'asse del Brennero. Hahn ha sottolineato che questo progetto innovativo rientra nel "Green Deal" avviato dalla presidente della commissione Ursula von der Leyen e che l'Alto Adige in tal senso è una regione pilota.