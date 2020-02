Coronavirus: 4 sospetti, test negativo

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - L'azienda sanitaria della provincia di Bolzano comunica che il test effettuato sui quattro casi sospetti di Covid-19, presenti in Alto Adige, ha dato esito negativo. L'azienda sanitaria rende noto che "non è stata evidenziata alcuna presenza di Covid-19. Tutti e quattro i pazienti, alla luce delle circostanze, si presentano in buone condizioni di salute", si legge in una nota.

I quattro casi sospetti erano collegati al 31enne di Terlano, il cosiddetto caso zero dell'Alto Adige. Intanto rimangono a casa dal lavoro per precauzione i 23 colleghi dell'uomo che hanno avuto contatti con lui.