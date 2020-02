Cooperative: rinnovato a Trento accordo per Promofondo

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Promocoop Trentina, Cooperfidi e Cassa Centrale Banca hanno sottoscritto a Trento un nuovo accordo per rilanciare Promofondo, il fondo di rotazione costituito 16 anni fa che finanzia a tassi agevolati i progetti di sviluppo imprenditoriale a interesse cooperativo.

I finanziamenti di Promofondo sono riservati alle cooperative e loro società controllate (anche non cooperative) aderenti alla Federazione trentina della cooperazione e indirizzati a più azioni. Sono ammessi ai finanziamenti agevolati gli acquisti di tecnologie, impianti e macchinari "in grado di sviluppare un significativo accrescimento di produttività aziendale e investimenti destinati all'allargamento dell'area strategica d'affari aziendale, con integrazioni produttive orizzontali o verticali, ovvero con l'entrata in nuovi mercati". Si può accedere a Promofondo anche per l'acquisto di aziende con relativo avviamento.

Il singolo finanziamento potrà arrivare fino ad un importo massimo di un milione di euro.