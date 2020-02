Test su 4 casi sospetti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Sono in corso, da parte dell'Azienda sanitaria altoatesina, i test su quattro persone di cui si sospetta il contagiate da Coronavirus. La stessa Azienda comunica che i risultati non sono ancora pronti e verranno resi noti il prima possibile. Si attende inoltre dall'Istituto superiore di sanità di Roma il risultato del test già eseguito sul paziente di 31anni ricoverato ieri nel Reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano e risultato essere il primo caso di positività, se verrà confermato, in Alto Adige.