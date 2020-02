Precauzioni per celebrazioni religiose

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - In via cautelativa, nel quadro delle precauzioni adottate per contenere il contagio da Coronavirus, la diocesi di Bolzano-Bressanone invita a cambiare alcune modalità della celebrazione: ricevere la comunione in mano e non in bocca, evitare lo scambio del segno della pace e inoltre non servirsi dell'acqua nell'acquasantiera della chiesa.

Il vescovo Ivo Muser e il vicario generale Eugen Runggaldier, precisano che al momento non si ravvisa alcun motivo per sospendere le celebrazioni. Come società civile - sottolinea la Diocesi - siamo chiamati a vivere questa fase di attenzione e prudenza con senso di responsabilità, senza creare allarmismi e paure ingiustificate.