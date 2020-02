Coronavirus: Tirolo, esclusa ipotesi chiusura Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - "È stata esclusa l'ipotesi di una chiusura temporanea del valico del Brennero. Gli esperti che sono stati consultati hanno infatti affermato che la cosa non sarebbe di alcuna utilità". È quanto affermato dal governatore della regione austriaca del Tirolo e presidente dell'Euregio, Günther Platter, nel corso di un incontro a Bolzano con i presidenti di Trentino (Maurizio Fugatti) e Alto Adige (Arno Kompatscher).

"Informazioni fra la regione austriaca del Tirolo, il Trentino e l'Alto Adige, nell'ambito dell'Euregio per quanto riguarda il Coronavirus sono state scambiate in maniera costante nei giorni scorsi e nel quadro di una costante collaborazione fra i tre enti territoriali", ha aggiunto Platter. Platter ha inoltre annunciato che presto sarà attivata una centrale di coordinamento per consentire - ha detto - uno scambio costante di informazioni, specialmente tra i sanitari ed i responsabili sul territorio.