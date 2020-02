Carnevale Salorno, arrivano carabinieri

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Carnevale movimentato a Salorno, dove i carabinieri hanno segnalato per ubriachezza molesta cinque uomini ed una donna, tutti tra i 19 ed i 26 anni, segnalati al Commissariato del Governo di Bolzano per ubriachezza in pubblico in violazione dell'articolo 688 del codice penale.

Altre due persone, stranieri di origine marocchina di 23 anni e 21 anni, si sono resi responsabili di un aggressione nei confronti di un ventiseienne del posto, ferito al volto, e sono stati denunciati per lesioni personali e porto di arma da taglio.