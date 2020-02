Scuola: in Trentino iscrizioni alle elementari -4,37%

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - In Trentino, nell'anno scolastico 2020-2021 gli iscritti sono 4.857 al primo anno delle elementari, 5.373 alle medie inferiori, 4.377 alla superiori, 1.212 alla formazione professionale. Gli iscritti alle scuole superiori (formazione professionale compresa) sono 5.589, pressoché stabili rispetto all'anno in corso, mentre in calo è il numero dei nuovi iscritti alle elementari (-4,37%).

Questi i dati definitivi relativi alle iscrizioni effettuate dalle famiglie entro la scadenza del 31 gennaio 2020, rilevate poi tramite l'inserimento nell'Anagrafe unica degli studenti del Dipartimento istruzione della Provincia.

Negli istituti tecnici calano gli iscritti al biennio economico (-5,75%), stabili gli iscritti al biennio tecnologico (- 2 unità). Per i licei c'è aumento complessivo nei tre percorsi del liceo delle scienze umane (+8,70%), stabili le iscrizioni al liceo scientifico con un aumento al percorso tradizionale (+3,30%). Stabili gli iscritti ai licei classico e linguistico.