Incidente mortale in Paganella

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Il corpo senza vita di un escursionista di 33 anni della provincia di Parma è stato ritrovato nel canalone che precede il punto di attacco della Ferrata delle Aquile in Paganella, nella stessa zona dove lo scorso 2 febbraio era avvenuto un incidente analogo. L'uomo aveva deciso di affrontare da solo la ferrata delle Aquile. In serata, il suo mancato rientro ha fatto allarmare la comitiva che lo stava aspettando in pullman e che ha allertato il Numero unico per le emergenze 112.

Con un sorvolo sopra la zona lungo la quale si sviluppa la ferrata l'equipaggio ha individuato la salma dell'escursionista lungo il canalone: fatale per lui, verosimilmente, una scivolata lungo il pendio innevato e ghiacciato.