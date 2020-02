Snowboard: Fischnaller vince coppa di gigante parallelo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - L'azzurro Roland Fischnaller ha vinto la sua diciottesima gara in coppa del mondo di snowboard imponendosi nel gigante parallelo sulla pista olimpica della coreana Pyeongchang, aumentando il suo vantaggio in testa alla classifica generale e conquistando la coppa di specialità con due gare di anticipo.

Dopo i trionfi nel 2016 e 2018 nello slalom parallelo, arriva un nuovo riconoscimento per l'altoatesino. "Sono molto orgoglioso di quanto sono riuscito a fare - ha raccontato -, posso dire di avere la migliore tavola e il migliore settaggio sul circuito, su questa pista molto brutta e ghiacciata, ero l'unico che mi potevo permettere certe pieghe e ne ho tratto un gran vantaggio. Mi manca la vittoria nella classifica generale ma ci penseremo nelle prossime settimane". (ANSA).