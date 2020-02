Coronavirus: Provincia Trento, evitare le zone di contagio

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - La Provincia di Trento raccomanda ai trentini di non recarsi nelle zone dove si sono già registrati casi di contagio di Coronavirus e di evitare luoghi e situazioni di particolare affollamento. Nel frattempo sono state sospese o annullate spontaneamente alcune manifestazioni sportive previste fra oggi e domani in Trentino.

Oggi anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l'assessore alla salute e politiche sociali, Stefania Segnana, e i dirigenti generali Giancarlo Ruscitti e Raffaele De Col hanno seguito dalla sala della protezione civile la teleconferenza organizzata dal presidente del Consiglio sull'emergenza Coronavirus.

Per informazioni generali i cittadini possono chiamare il numero 1500 mentre il numero 112 va chiamato solo per segnalare casi sospetti, sottolinea la Provincia.