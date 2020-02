Coronavirus: Provincia Bolzano, situazione sotto controllo

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - "La situazione in Alto Adige per il Coronavirus è al momento sotto controllo. A scopo precauzionale per tre pazienti sono attualmente in corso indagini di laboratorio presso l'ospedale di Bolzano per verificare una possibile infezione. Tale misura viene adottata nonostante i casi citati non rientrino in senso stretto nei criteri previsti per i casi di sospetta infezione. I risultati delle indagini saranno comunicati non appena disponibili".

Lo comunica la Provincia di Bolzano al termine di un incontro svoltosi alla direzione generale dell'Azienda sanitaria con i responsabili dei settori di igiene pubblica, malattie infettive e medicina d'emergenza. Nella seduta della task-force è stato inoltre predisposto un piano per la gestione dei posti letto ospedalieri, qualora dovesse verificarsi la necessità di ricoverare più casi di pazienti con infezione, come avvenuto in Lombardia. Anche i medici di medicina generale riceveranno entro domani ulteriori indicazioni.