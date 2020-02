Fourcade vince oro nell'individuale

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il francese Martin Fourcade ha vinto la medaglia d'oro nell'individuale maschile ai Mondiali di biathlon in corso ad Anterselva: per lui è il quarto titolo in questo format. Il fuoriclasse transalpino, all'11mo titolo iridato in carriera (ha eguagliato il record a livello individuale del norvegese Ole-Einar Bjoerndalen) ha preceduto il norvegese Johannes Boe, già argento anche nell'inseguimento, e l'austriaco Dominik Landertinger. Giornata da dimenticare invece per gli azzurri, con Lukas Hofer e Dominik Windisch che hanno chiuso nelle retrovie.