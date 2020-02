Conte sabato non sarà ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Il premier Giuseppe Conte non assisterà alle finali dei mondiali di biathlon ad Anterselva.

Nei giorni scorsi, il capo del governo aveva annunciato su twitter la sua presenza per sabato prossimo. Per impegni sopraggiunti la visita è stata però annullata, come apprende l'ANSA dallo staff del governatore Arno Kompatscher, che ha rinnovato l'invito a Conte di venire a Bolzano.