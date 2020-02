Robot intelligenti collaborano con uomo

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Robot che collaborano con l'uomo in maniera intelligente, supportando la logistica del magazzino e migliorando al tempo stesso la qualità di lavoro dell'operatore.

Tutto questo è possibile per Dolomiti Robotics, startup specializzata in robotica collaborativa recentemente insediatasi negli spazi di Hub Innovazione Trentino a Povo e fondata da Fabiano Zenatti, Stefano Divan e Paolo Bevilacqua .

I robot sono capaci di riconoscere e interpretare l'ambiente che li circonda, così si spostano in modo autonomo e in sicurezza anche in presenza di ostacoli imprevisti come oggetti e persone in movimento. Gli algoritmi che ne regolano il funzionamento sono progettati per l'interazione avanzata con l'essere umano e consentono addirittura di predirne il comportamento.