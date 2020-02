Edilizia, 133 milioni per il 2020 in AA

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Via libera della Giunta provinciale al programma 2020-2022 dell'edilizia abitativa agevolata. Per l'anno in corso - ha precisato l'assessora Waltraud Deeg, presente al posto del presidente Arno Kompatscher, a Roma per un incontro con la ministra Paola De Micheli - saranno messi a disposizione 133 milioni di euro. Il settore con la maggiore dotazione (60,9 milioni, erano 54,7 nel 2019) è quello riguardante costruzione, acquisto e recupero di alloggi. Nel 2019 sono state accolte, in questo ambito, erano state accolte 2.610 domande, pari al 95% di tutte le richieste di contributo pervenute.

La Giunta ha previsto 5 milioni per le detrazioni fiscali 11,9 milioni per il programma Ipes, 13,5 milioni per i Comuni (erano 17,4 nel 2019). Altri 44 milioni sono invece destinati ai mutui risparmio casa, 2,9 milioni sono previsti per associazioni, gravi casi sociali e per il superamento delle barriere architettoniche.