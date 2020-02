Conclusi lavori alla Casa della Pesa

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Conclusi i lavori di ristrutturazione alla Casa della Pesa a Bolzano, costruita nel 13/o secolo e quindi uno degli edifici più antichi del centro storico. Oltre ai locali per gli addetti della cultura dell'Euregio (Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino) e della Fondazione Busoni/Mahler, per il Filmclub, il Jazzfestival e l'associazione Weigh Station for Culture l'immobile ospiterà anche locali per diverse attività culturali come spettacoli, mostre, convegni, seminari, serate con film, concerti, corsi, workshop e laboratori. Elemento integrante di tutto questo sarà il "Kullturcafè" al pianoterra della casa. Un infopoint con negozio annesso fungerà da centrale di servizi e di lavoro in rete per gli operatori culturali esteri.