Caso Zaky, appello da consiglieri provinciali Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Un appello alla liberazione di Patrick George Zaky, l'attivista e ricercatore presso l'Università di Bologna arrestato dalle autorità egiziane, è stato lanciato dai consiglieri provinciali Ugo Rossi, Filippo Degasperi, Pietro De Godenz, Paolo Ghezzi, Giorgio Tonini, Luca Guglielmi, Mara Dalzocchio, Vanessa Masè.

Con una mozione, i consiglieri sollecitano la Giunta provinciale a "fare tutto quello che è nelle sue possibilità, tramite il Governo e il Parlamento, per attivarsi verso il governo egiziano affinché Patrick George Zaky venga rilasciato al più presto e che venga messa in campo ogni azione utile, in tal senso, per sensibilizzare l'opinione pubblica".