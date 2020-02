Trovato con droga e 9.000 euro

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha arrestato un cittadino italiano di 32 anni a carico del quale gravavano numerosi precedenti di Polizia e risultato già condannato per lesioni personali.

I servizi di pedinamento e osservazione permettevano di riscontrare la presenza, anche durante le ore notturne, del giovane, residente a Oltrisarco, all'interno di una struttura ricettiva. Ieri mattina l'uomo è stato fermato in Piazza Domenicani e trovato in possesso di chiavi di un miniappartamento di un vicino B&B. Sono stati così sequestrati 13 grammi di cocaina, 11 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione, sostanza da taglio, una pistola semiautomatica cal.

7,65, 17 cartucce e 8.450 euro in contanti, probabile provento della vendita di altra droga.