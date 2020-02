Bridadoi vince in volata val Casies

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - La Gran Fondo Val Casies, la 42 km in tecnica classica, è stata aggiudicata in una volata tra Lorenzo Busin e Mauro Brigadoi, con finale thriller ed affidato al fotofinish, con Brigadoi a balzare sul gradino più alto del podio. Tra le donne vittoria cristallina della ceca Klara Moravcova, mentre la competizione più breve, la 30 km sempre in tecnica classica, è stata vinta dal bolzanino Florian Cappello e dalla tedesca Franziska Müller.

Domani è invece in programma sulle stesse distanze ma in tecnica libera, prova di Coppa Italia, con tanti azzurri ad ambire al successo. Partenza alle 10.30, diretta su Rai Sport dalle 11.30 alle 13.