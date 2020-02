Tennis:Rotterdam; Sinner spreca match point e cede a Carreno

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Si ferma ai quarti il cammino di Jannik Sinner all' "ABN AMRO Tournament", torneo ATP 500 in corso sul veloce indoor di Rotterdam. Il 18enne di Sesto Pusteria, n.79 del ranking mondiale, ha ceduto per 7-5 3-6 7-6(6), dopo quasi due ore e tre quarti di battaglia e due match-point falliti nel tie-break decisivo, allo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.30 del ranking mondiale. (ANSA).