Kompatscher,limitare tir anche in Italia

(ANSA) - BOLZANO, 13 FEB - Un numero chiuso per i mezzi pesanti, di giorno e di notte, sistemi digitali di dosaggio agli ingressi autostradali, la riduzione dinamica della velocità per i tir in caso di traffico intenso e, infine, il divieto di transito per i tir euro 0 fino a euro 3 tra Brennero e Affi: Il governatore altoatesino Arno Kompatscher lancia in un'intervista all'Ansa un pacchetto di misure per l'intero corridoio del Brennero. "Da tempo il limite per l'A22 come infrastruttura, come anche per la popolazione, è stato raggiunto. Serve una rivoluzione", dice.

Secondo Kompatscher, i divieti introdotti dall'Austria per regolare e limitare il traffico pesante in Tirolo sono "un tentativo comprensibile per difendere gli interessi della popolazione locale, riducendo il traffico e l'inquinamento per migliorare la qualità di vita dei residenti lungo il corridoio".

Il governatore altoatesino fa presente che il traffico pesante comunque continua a crescere, toccando al Brennero la soglia di 2,5 milioni di passaggi all'anno.