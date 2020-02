++ Biathlon: i 4 azzurri 'un argento da fenomeni'

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Un secondo posto fenomenale": cosi' Lukas Hofer, uno dei quattro azzurri della staffetta mista azzurra di biathlon, commenta l'argento appena conquistato al mondiale di Anterselva. "Siamo stati veramente forti, non abbiamo sbagliato quasi nulla - dice Lisa Vittozzi - Per raggiungere un risultato così prestigioso serviva una gara perfetta contro nazioni tutte di altissimo livello. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra". "Supercontenta" si definisce Dorothea Wierer (ANSA).