Tamponamento tir con 2 feriti in A22 a Varna

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Due camionisti sono rimasti feriti in un incidente sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero, nei pressi di Varna. Tre tir sono rimasti coinvolti nel tamponamento. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore in direzione sud per consentire i lavori di soccorso e di recupero dei mezzi pesanti incidentati. Si sono formate lunghe code.