Biathlon: al via i mondiali di Doro Wierer ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 12 FEB - Stasera prendono ufficialmente il via ad Anterselva, con la cerimonia d'apertura programmata alle ore 20, mondiali di biathlon. Per la sesta volta, dopo le edizioni del 1975, 1976, 1983, 1995 e 2007, la rassegna iridata andrà in scena in alta Pusteria. In appena nove giorni, fino al prossimo 23 febbraio, si assegneranno ad Anterselva dodici titoli. La prima prova è la staffetta mista, giovedì 13, alle ore 14:45, dove gli azzurri vogliono almeno difendere il bronzo conquistato l'anno scorso ad Östersund. Gli occhi saranno puntati sulla beniamina di casa Dorothea 'Doro' Wierer.

Il direttore tecnico degli azzurri Fabrizio Curtaz ha confermato che giovedì nella staffetta mista correranno Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch. Curtaz per i Mondiali ha convocato 12 atlete e atleti, ma solo otto sono presenti ad Anterselva: i quattro staffettisti, Federica Sanfilippo, Michela Carrara, Thomas Bormolini e Daniele Cappellari. Nicole Gontier, Irene Lardschneider, Saverio Zini e Thierry Chenal invece sono iscritti all'Ibu Cup di Ridanna, ma potrebbero raggiungere nella seconda settimana di gara la squadra ad Anterselva.

"Da questi mondiali ci aspettiamo buoni risultati, specialmente nelle gare femminili e nelle staffette. Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico ed ovviamente cercheremo di competere con i migliori", promette Curtaz. Per Dorothea Wierer i mondiali "a pochi metri da casa è un emozione particolare. Non voglio farmi troppa pressione, ma godermi veramente ogni momento". Anche Lisa Vittozzi si è presenta ad Anterselva in ottime condizioni di forma. Da verificare rimane la condizione di Dominik Windisch e Lukas Hofer, che nelle ultime settimane hanno avuto diversi acciacchi. (ANSA).