Smartphone, inventate a Trento scatole antidistrazione

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Gli studenti del liceo delle arti Vittoria di Trento hanno progettato un "Mobile box", ovvero una scatola per conservare gli smartphone lontani dallo sguardo e trascorrere il tempo in famiglia o con gli amici senza la distrazione del cellulare. L'oggetto è stato commissionato dall'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della provincia di Trento e presentato in occasione del "Safer internet day". La "Mobile box" verrà distribuita nei locali pubblici che intendono fregiarsi della certificazione "Family friendly", e la dotazione dell'oggetto rientrerà presto tra i requisiti da soddisfare per ottenere il marchio (oltre alla presenza nel proprio locale di uno spazio dedicato all'allattamento e di un fasciatoio).

L'oggetto è stato ideato dai ragazzi delle classi 3/a, 4/a e 5/a degli indirizzi "Design del legno e arredamento" e "Design dell'industria".