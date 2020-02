Sci: cdm; maltempo, annullata prima prova Saalbach

(ANSA) - SAALBACH (AUSTRIA), FEB 11 - A causa del maltempo è stata annullata l'odierna prima prova cronometrata in vista della discesa di cdm uomini in programma giovedì a Saalbach e seguita venerdì da un superG. Si tratta delle due gare che erano in programma in Cina ma annullate per il coronavirus. Resta così la giornata di domani per far svolgere una indispensabile prova di discesa. (ANSA).