Disagi per vento forte in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - A causa del vento di forte intensità nelle ultime ore i vigili del fuoco volontari della zona di Oltradige sono stati allertati per numerosi interventi e sono intervenuti per risolvere danni e prevenirne ulteriori.

Rami spezzati, persiane, coperture in lamiera e altri oggetti pericolosi sono stati messi in sicurezza o rimossi.

Numerosi gli interventi, circa 50, anche per vari ascensori bloccati in tutta la città di Bolzano dovuti al blackout che ha interessato, oltre al capoluogo, anche le zone della Bassa Atesina, di Merano e in parte la Val Venosta. La situazione è rientrata nella normalità alle ore 12:30 circa. Il gestore della rete, Terna, sta effettuando gli accertamenti per risalire alle cause, che probabilmente sono dovute a danni causati dal forte vento su una linea principale di alta tensione.