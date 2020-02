Ubriaco sorpassa in galleria, denunciato

(ANSA) - BOLZANO, 7 FEB - I carabinieri hanno denunciato un automobilista che con un tasso alcolemico dell'1,40 gr/l aveva compiuto un sorpasso pericoloso nella galleria di Laives. Un altro automobilista ha segnalato la pericolosa manovra e in collaborazione con i colleghi di Trento i militari hanno fermato la macchina nei pressi di Mezzolombardo. alla guida si trovava un pakistano di 31 anni con tre connazionali. Per l'automobilista è scattato il ritiro di patente, visto però che nessuno dei quattro era nelle condizioni di poter guidare hanno dovuto chiamare un conoscente per farsi accompagnare a casa.