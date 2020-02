Riqualificazione ambiente, 15 progetti dalla Fem

(ANSA) - TRENTO, 4 FEB - Gli studenti della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige hanno realizzato 15 progetti di riqualificazione ambientale per il recupero e la valorizzazione di alcune aree del territorio trentino.

I progetti, che riguardano la riqualificazione di boschi, laghi, prati, malghe, pascoli e castagneti, sono stati presentati ad una commissione di esperti. Secondo quanto riporta una nota, i progetti sono il frutto di un lavoro di analisi, valutazione e approfondimenti specifici, effettuati in collaborazione con docenti, custodi, agenti forestali ed amministrazioni di diverse aree del Trentino, svolti nel corso del triennio dalle classi 5/a del percorso in Trasformazione agroalimentare del Centro istruzione e formazione.

Tra i progetti presentati, ne sono stati selezionati tre, riguardanti la riqualificazione di un habitat di interesse comunitario ad Arnago, la riqualificazione di un'area boschiva a Sardagna, il recupero di un castagneto nel comune di Grumes.