Marco Segatta nuovo presidente di Coordinamento imprenditori

(ANSA) - TRENTO, 4 FEB - Marco Segatta, presidente dell'Associazione artigiani del Trentino, ha assunto la carica di presidente del Coordinamento provinciale imprenditori (Cpi) al posto di Enrico Zobele. L'Associazione artigiani assume così, in ragione della prevista rotazione delle cariche, la presidenza e la segreteria del Coordinamento.

Il passaggio di consegne tra industriali e artigiani è avvenuto a palazzo Stella nel corso del quale il Cpi ha anche incontrato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Ringrazio il Coordinamento per una collaborazione che è ricca di contenuti. Avere un interlocutore unico è un valore aggiunto per arrivare ad una visione condivisa dei temi più attuali", ha detto Fugatti. "Sono tempi non semplici per la finanza pubblica - ha aggiunto - stiamo ragionando con lo Stato, anche assieme alla Provincia di Bolzano, su quello che si potrà fare e su come tutelare la finanza provinciale, compresa la clausola di neutralità fiscale".