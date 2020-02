Banco alimentare, +15% in un anno

(ANSA) - BOLZANO, 3 FEB - Continua anche nel 2019 il trend positivo riguardo il recupero di generi alimentari del Banco alimentare. Sono quasi 500 le tonnellate di alimenti recuperati in Trentino Alto Adige dalla sola grande distribuzione, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Complessivamente sono state recuperate oltre 743 tonnellate di derrate alimentari per un controvalore economico di 3,3 milioni di euro; questi derivano dalla grande distribuzione, dalle aziende, le industrie agro-alimentari ma anche da piccoli esercizi oltre che dalla ristorazione.

"I numeri sono sicuramente importanti - dichiara Di Cara Calogero coordinatore Siticibo Alto Adige - e sono indice di una sempre maggiore attenzione di tutte le parti sia al problema dello spreco alimentare, sia a quello dell'indigenza. Siamo felici del lavoro che è stato fatto e di questo siamo grati sia alle aziende donatrici, sia alle strutture caritative che, attraverso il loro volontari del Banco Alimentare regionale".