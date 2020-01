Riprendono i lavori in piazza Erbe

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Lunedì 3 febbraio riprendono in piazza delle Erbe a Bolzano i lavori di rifacimento della pavimentazione in cubetti di porfido questa volta del primo tratto della piazza salendo da via Goethe, ossia quello compreso tra i civici 15 e 17.

Durante il periodo dei lavori che dureranno sino al 7 marzo, le concessioni di occupazione del suolo pubblico esterne saranno temporaneamente sospese per il tempo necessario al completamento degli stessi e quindi i banchetti saranno chiusi al pubblico. Il transito dei pedoni sarà comunque garantito all'esterno dell'area di cantiere dietro i banchetti chiusi. Si tratta, di fatto, del terzo lotto di lavori previsti in piazza delle Erbe per la sistemazione della pavimentazione. I primi due sono stati eseguiti la scorsa primavera ed hanno interessato la parte centrale e la parte alta di piazza delle Erbe.