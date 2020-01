Seppi eliminato a sorpresa da Aragone

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Finisce subito al secondo turno l'avventura di Andreas Seppi nell'Atp Challenger di Newport Beach. Mercoledì sera il 35enne caldarese è stato superato a sorpresa dallo statunitense JC Aragone (Atp 262) in due set per 6-2, 7-6 (2).

L'altoatesino, numero 85 del ranking mondiale, non ha giocato una grande partita. Seppi, numero 5 del seeding nel torneo californiano, è partito nel peggiore dei modi. L'azzurro è andato subito sotto per 4-0 e dopo mezz'ora di gioco Aragone ha chiuso il primo set sul 6-2. Buona invece la prestazione del 24enne beniamino locale, che ha vinto il 59% dei suoi primi servizio, concedendo nemmeno una palla break a Seppi.

Seppi è iscritto la prossima settimana nel Challenger di Dalla. A febbraio l'altoatesino partecipa anche ai tornei ATP di New York (10 al 16 febbraio) e Delray Beach (17 al 23 febbraio).