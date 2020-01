Linea Pusteria riapre il 12 febbraio

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - Riaprirà il 12 febbraio la linea ferroviaria della val Pusteria, interrotta dopo l'ondata di maltempo dello scorso novembre. Questo fine settimana riprenderà invece la circolazione tra Lienz nel Tirolo orientale e San Candido in Alto Adige. Dal 12 febbraio i treni circoleranno invece di nuovo sull'intera tratta, tra Fortezza e Lienz, comunicano la ferrovie austriache Oebb che non esclude però che anche dopo questa data saranno utilizzati in caso di bisogno bus sostitutivi perché manca tuttora un convoglio altoatesino, danneggiato a novembre nell'urto contro una frana.