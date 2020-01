Vonn reginetta Ballo dell'opera a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Sarà l'ex sciatrice americana Lindsey Vonn la reginetta del Ballo dell'opera il 20 febbraio a Vienna. La 35enne nella sua carriera ha vinto 82 gare di Coppa del mondo e si è ritirata dall'agonismo lo scorso febbraio. Vonn si sente a casa anche sulle passerelle, avendo sfilato più volte. L'ex del campione di golf Tiger Woods è stata invitata dall'imprenditore austriaco Richard Lugner, come in passato aveva fatto tra l'altro con Elisabetta Canalis, Kim Kardshian, Gina Lollobrigida, Sophia Loren e Claudia Cardinale. Nel 2011 aveva suscitato clamore la sua ospite Karima el-Mahroug, in arte Ruby Rubacuori.