Ue, finanziati due progetti di Fbk e TrentinoSalute 4.0

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Ammonta a quasi 800.000 euro il finanziamento europeo di due progetti della Fondazione Bruno Kessler e di TrentinoSalute4.0, a supporto dell'invecchiamento e della salute delle persone, avviati lo scorso dicembre nell'ambito del programma scientifico europeo "Horizon 2020" per il settore Ict.

Il primo è "Valuecare" (Value-based methodology for integrated Care supported by Ict) e ha l'obiettivo di definire nei prossimi quattro anni delle cure integrate per le persone anziane che soffrono di deficit cognitivo, fragilità e condizioni croniche. Il secondo, "Kraken" (broKeRage And marKEt platform for persoNal data), coinvolge dieci partner europei, tra cui la Fondazione Kessler, e intende sviluppare una piattaforma affidabile e sicura che possa aiutare i cittadini a gestire i propri dati personali in modo trasparente, consapevole e sicuro.