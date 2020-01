Bebè nasce in ambulanza a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 29 GEN - Non ha voluto attendere l'arrivo in ospedale, ma è nato durante il tragitto in ambulanza. E' successo la scorsa notte a Bolzano. La Croce bianca è stata chiamata verso le due di notte per trasportare una donna con le doglie in ospedale. Durante il viaggio il bebè è però nato senza complicazioni con l'aiuto del medico d'urgenza. Mamma e bebè sono poi stati ricoverati in ospedale per dei controlli.