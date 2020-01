Trento, presentato progetto per viale dei Tigli

(ANSA) - TRENTO, 28 GEN - E' stato presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di viale dei Tigli, a Trento, nel coeso di un'assemblea pubblica tenutasi nel quartiere di San Bartolomeo. L'intervento, in due stralci progettuali, conterà in tutto 97 alloggi.

Nel primo lotto, secondo quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto dal Comune di Trento e Itea Spa, sono previste 4 palazzine, per un totale di 28 alloggi, una piazza, una pista ciclopedonabile, negozi di quartiere ed una biblioteca pubblica. La biblioteca sarà posta nella palazzina su viale Verona, che conterà anche 4 alloggi, destinati al Comune. Nelle altre tre palazzine troveranno posto 8 alloggi ciascuna. Nel parcheggio pertinenziale interrato sono previsti 57 posti auto; altri 15 parcheggi pubblici di superficie verranno realizzati lungo viale dei Tigli. Nel complesso sono previsti investimenti pubblici per oltre 13 milioni di euro, di cui circa 9 a carico della Provincia autonoma di Trento e 2,5 milioni da parte del Comune di Trento.